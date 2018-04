Stiri pe aceeasi tema

- Au incercat sa ajunga in Ungaria, pe jos, peste camp. Este vorba despre 19 migranți, 13 adulți și 6 minori, din Irak, Turcia, Siria și Iran, care au fost prinși luni seara, in jurul orei 23:40, de polițiștii de frontiera de la Turnu, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in țara vecina.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorul Politiei de Frontiera Turnu, in cooperare cu autoritatile de frontiera maghiare, au depistat 19 cetateni din Irak, Turcia, Siria si Iran, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, peste camp. In cursul…

- Polițiștii de frontiera din Arad au prins 19 migranți, inclusiv copii, care incercau sa ajunga ilegal in Ungaria pe jos, peste camp. Cetațenii din Irak, Turcia, Siria și Iran sunt solicitanți de azil in Romania. Polițiștii de frontiera de la Trunu, județul Arad, impreuna cu colegii din Ungaria au depistat…

- Sase solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria, au fost retinuti, in noaptea de vineri spre sambata, de catre politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei. "Este vorba de sase cetateni de origine afro-asiatica. In urma verificarilor preliminare,…

- Planuri date peste cap pentru doi solicitanți de azil in Romania, prinși de polițiști in timp ce incercau sa treaca ilegal in Ungaria. Cei doi, un sarb și un iranian, au fost prinși pe un camp din zona localitații Cenad.

- Un grup de 79 de cetateni din Siria, Iran, Irak, Turcia si China, care au solicitat azil in Romania, au incercat sa iasa ilegal din tara vineri dimineata, pe la punctul de trecere a frontierei Bors, ascunsi intr-un automarfar. Printre acestia se aflau si 20 de copii. Potrivit Politiei de Frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat sase persoane din Irak si Siria care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un loc special amenajat, in interiorul compartimentului de marfa al unei autoutilitare – inmatriculata in…