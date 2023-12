Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Politiei judetului Dambovita anunta ca, in perioada urmatoare, politistii rutieri vor actiona in trafic nu cu autospecialele care poarta insemnele institutiei, ci cu masini neinscriptionate. Masura a fost luata pentru prevenirea accidentelor grave.

- Dimineața plina de evenimente rutiere pe drumurile din județul Cluj. Trei șoferi au ajuns cu mașinile in șanț in aceasta dimineața. Din fericire victimele nu au suferit rani grave. Polițiștii intervin la un eveniment rutier inregistrat in afara localitații Negreni. Din primele cercetari efectuate, s-a…

- Politiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au acționat pe 31 octombrie pe drumurile publice din județ, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. In acest context, polițiștii au desfașurat activitați specifice, in principal pentru depistarea…

- 379 de participanți la trafic care nu au respectat legislația rutiera, sancționați de polițiștii salajeni in acțiune, la sfarșit de saptamana. In perioada 27 – 29 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, alaturi de jandarmii salajeni, au continuat acțiunile in…

- In ultimele 48 de ore, politistii au intervenit la aproximativ 1.000 de evenimente, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 600 de sanctiuni contraventionale. In ultimele 48 de ore, politistii au intervenit la aproximativ 1.000 de evenimente, iar in urma activitatilor desfasurate…

- Actiune pentru cresterea sigurantei rutiere pe drumurile din Alba. Mai mult de jumatate din sancțiuni, pentru viteza excesiva Polițiștii din Alba au organizat pe drumurile din județ, in perioada 16 – 22 septembrie 2023, o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. Au fost aplicate 769 de…

- Poliția Suceava a transmis ca in perioada 16-22 septembrie a.c., politistii suceveni au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, in cadrul Proiectului Roadpol Safety Days, destinat constientizarii tuturor participantilor la trafic cu privire la riscurile la care se expun in situatia…

- Politistii clujeni au aplicat aproximativ 500 de sanctiuni cu ocazia unei actiuni de amploare desfasurata in zilele de weekend, potrivit Agerpres."In acest sfarsit de saptamana, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj a fost organizata o actiune cu efective marite, cu politisti rutieri…