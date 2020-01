Stiri pe aceeasi tema

- Tensionarea conflictelor geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea provoca Iranul sa recurga la perturbarea sau chiar blocarea transporturilor internaționale de petrol prin Stramtoarea Ormuz, un punct strategic pentru tranzitul petrolului din regiunea Peninsulei Arabe, arata CNN intr-o analiza,…

- Mii de iranieni au iesit pe strazile din Teheran si ale altor orase din tara dupa uciderea celui mai titrat comandant militar iranian intr-un raid american la Bagdad. In plus, Iranul a desfasurat avioane de vanatoare F-14 la granitele tarii.

- Prețurile petrolului explodeaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un raid american la Bagdad. Cresc ingrijorarile privind un razboi in regiune Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2 dolari pe baril, iar cotatiile aurului, yenului si obligatiunilor considerate sigure…

- La 17 ani de la intervenția militara americana, care l-a inlaturat de la putere pe președintele irakian Saddam Hussein, Statele Unite și Iranul, cei doi principali sponsori ai guvernului de la Bagdad, au...

- Presedintele SUA Donald Trump a afișat, pe Twitter, imaginea drapelului american, fara alte comentarii, la scurt timp dupa anuntul mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in noaptea de joi spre vineri in timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad. Generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Statele Unite au trimis suplimentar 500 de soldati in Kuweit, invecinat cu Irakul, a declarat miercuri pentru AFP un oficial american, "foarte probabil" pentru a fi desfasurati ulterior in aceasta tara unde a fost atacata ambasada americana, provocand temeri legate de o escaladare a tensiunilor dintre…

- Tokyo urmeaza sa trimita in regiune un distrugator in domeniul informatiilor si doua avioane de patrula maritima de tip P-3C, a precizat un purtator de cuvant al Executivului, Yoshihide Suga. ”Este vorba despre o misiune vizand sa garanteze pacea si stabilitatea in Orientul Mijlociu si…

- Iranul a acuzat luni Statele Unite de amestec in afacerile sale interne, dupa ce ce Washingtonul si-a exprimat sustinerea fata de manifestatii impotriva cesterii pretului benzinei, marcate de violente soldate cu cel putin doi morti, relateaza AFP.