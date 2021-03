Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita le va cere musulmanilor care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina sa fie vaccinati anti-COVID inainte de sosirea in aceasta tara, care anul trecut a permis numai un pelerinaj foarte limitat, relateaza marti agentia EFE. Ministrul saudit al sanatatii,…

- Arabia Saudita le va cere musulmanilor care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina sa fie vaccinati anti-COVID-19 inainte de sosirea in aceasta tara, care anul trecut a permis numai un pelerinaj foarte limitat, relateaza marti agentia EFE, citata de Agerpres.

- Arabia Saudita le va cere musulmanilor care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina sa fie vaccinati anti-COVID-19 inainte de sosirea in aceasta tara, care anul trecut a permis numai un pelerinaj foarte limitat, relateaza marti agentia EFE, potrivit AGERPRES.…

- Arabia Saudita a anunțat ca musulmanii care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina trebuie sa fie vaccinati anti-COVID-19 inainte sa soseasca in țara. Anul trecut, autoritațile au permis sa aiba loc ritualul, insa cu un numar de pelerini foarte limitat și cu distanțare…

- Arabia Saudita le va cere musulmanilor care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina sa fie vaccinati anti-COVID-19 inainte de sosirea in aceasta tara relateaza marti agentia EFE, preluata de Agerpres.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- Autoritatile penitenciare din Israel au anuntat duminica vaccinarea rapida impotriva coronavirusului a tuturor detinutilor, inclusiv palestinieni, transmite AFP citata de Agerpres. Potrivit agentiei, decizia a fost luata in urma unor cereri repetate ale justitiei, ale unor organizatii neguvernamentale…

- Seful Pentagonului, Christopher Miller, a fost printre primii americani care s-au vaccinat luni impotriva COVID-19 si a primit vaccinul in fata camerelor de filmat pentru a incuraja publicul sa faca acelasi lucru, informeaza AFP, citat de Agerpres. Ministrul interimar al apararii a fost filmat in timp…