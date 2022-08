Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma ca nu tine "in mod deosebit" sa paraseasca Parlamentul European pentru a face parte din Guvernul de la Bucuresti, dar subliniaza ca va face acest pas, daca partidul i-o va cere. "Daca este cazul si daca Partidul National Liberal considera ca prezenta mea…

- Cristian Adomniței a facut, la sfarșitul anului trecut, un „exit” de 700.000 de euro la centrul medical din Suceava și a cumparat acțiuni la OMV Petrom de 500.000 de euro. A mai cumparat o vila in Copou, de 300.000 de euro, pe care urmeaza sa o amenajeze, și are economii de cateva sute de mii de euro.…

- Forumul Educatiei, organizat de Partidul National Liberal si Asociatia Profesorilor Liberali din Iasi a avut loc astazi, 6 august 2022. Au participat in jur de 300 de persoane la eveniment, iar transmisia online a fost urmarita, in direct, de aproximativ 60 de persoane. La dezbatere au participat: ministrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta, sambata, ca a stabilit, in cadrul unei dezbateri cu reprezentantii a peste doua sute de colegii nationale, unele "masuri de reforma" care sa fie introduse in viitoarea legislatie in domeniu, printre acestea regasindu-se aspecte care tin de admiterea in colegiile…

- Ministerul Educației (ME) a publicat pe site-ul sau, edu.ro, proiectele Legii invațamantului preuniversitar și Legii invațamantului superior. Cele doua inițiative legislative ce privesc sistemul de invațamant romanesc se vor afla in dezbatere publica, pana la data de 24 august a.c., dupa cum a anunțat…

- „Ministerul Educației și Cercetarii saluta interesul societații, al reprezentanților mediului academic, dar și al oponenților politici pentru modernizarea invațamantului superior din Republica Moldova. Vrem sa credem ca toți sunt bine intenționați și iși doresc cu adevarat schimbarea și prosperarea…

- Comitetul Interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica s-a reunit, marti, la Palatul Victoria, la reuniune fiind prezenta si delegatia Secretariatului OCDE, care se afla in vizita in Romania in cadrul unei misiuni de lansare oficiala…

- Luni, 6 iunie, incepe Bacalaureatul 2022, cu probele de evaluare a competentelor. Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie. Ministerul Educatiei a informat ca, in conformitate cu datele inregistrate si transmise…