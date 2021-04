Ar putea oare încerca dreapta să acapareze puterea în Moldova - politician CHIȘINAU, 12 apr – Sputnik. De patru luni, in țara continua una dintre cele mai profunde crize politice din intreaga sa istorie de independența. De la bun inceput, cand aceasta abia incepea, era clar ca noul președinte al țarii, Maia Sandu, și partidul care ii este loial ”Acțiune și Solidaritate” incearca din rasputeri sa obțina dizolvarea actualei componențe a organului legislativ suprem al țarii și sa anunțe alegeri anticipate. Dar și inșiși politicienii de pe flancul de dreapta nu ascundeau acest lucru și l-au declarat public in repetate randuri. © Sputnik / Rodion ProcaȘapovalov: "Mai mulți… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Constituționalistul Victor Pușcaș a declarat pentru Sputnik Moldova ca președintele nu poate sa dizolve Parlamentul și sa declanșeze alegeri anticipate pina cind nu va consulta fracțiunile parlamentare și pina cind nu va primi avizul pozitiv de la Curtea Constituționala ca exista asemenea circumstanțe.…

- Șefa statului, Maia Sandu, spune ca dupa ce Curtea Constituționala (CCM) a declarat constituțional decretul prin care președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost inaintat la funcția de premier, echipa candidatului este gata pentru ambele opțiuni, fie va fi…

- CHIȘINAU, 4 mart - Sputnik. Situația economica din Republica Moldova este in prezent o criza sistemica. Investițiile in țara nu vin, precum și asistența financiara din partea partenerilor de dezvoltare internaționali. Chiar daca Parlamentul va aproba noua componența a Guvernului va fi extrem de dificil…

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Curtea Constituționala urmeaza sa examineze in ce masura corespunde Legii Supreme decretul Maiei Sandu cu privire la numirea repetata a Nataliei Gavrilița in funcția de prim-ministru. Aceasta urmeaza sa se intample pe 23 februarie. Care sunt șansele de investire a…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Principala intriga in viața politica a țarii ramane probabilitatea dizolvarii Parlamentului, care este posibila doar in cazul in care legislatorii vor respinge de doua ori candidatul pentru funcția de premier. Prima a fost inaintata candidatura Nataliei Gavrilița, deja…

- Curtea Constituționala a respins sesizarea deputaților partidului ”Acțiune și Solidaritate” (PAS) privind autodizolvarea parlamentului. Așa ca președinta Maia Sandu va fi totuși nevoita sa desemneze candidatura primului ministru. Ea a promis ca va face acest lucru saptamina viitoare. Insa șefa statului…