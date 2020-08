Ar putea fi INTERZIS accesul reporterilor la acest eveniment?

Stiri pe aceeasi tema

- Presa nu va avea acces la Convenția Naționala Republicana care va avea loc in aceasta luna și in care președintele Trump va fi renominalizat pentru un al doilea mandat la Casa Alba din partea Partidului Republican, a confirmat o purtatoarea de cuvant, citata de The Guardian.

- Cetațenii proveniți din statele încadrate la categoria C nu pot calatori în scop turistic în Republica Cipru. Conform noilor masuri, doar românii care au rezidența în Cipru mai pot intra în țara fara sa stea în carantina 14 zile. Cine poate intra în…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Guvernul lituanian a hotarat ca incepand din data de 13 iulie sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidentii din Romania. Potrivit unui comunicat transmis vineri de MAE, aceste masuri fac obiectul unei reevaluari saptamanale bazata pe evolutia…

- Cu tot mai multe cazuri noi de COVID-19, românii încep sa primeasca interzis sau partial interzis în unele tari. România a ajuns pe locul patru în topul statelor europene cu cea mai mare rata de infectare la o suta de mii de locuitori. Astfel, 10 state…

- Semnalizarea rutiera a fost suplimentata la bretelele de acces catre Centrul de Intreținere și Coordonare (CIC) Pianu de pe Autostrada A1, au anunțat miercuri reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara. Potrivit acestora, localnicii din zona Pianu foloseau bretelele pentru…

- Potrivit masurilor de relaxare de la 1 iunie, publicate vineri seara in Monitorul Oficial, persoanele care vor sa mearga la plaja, la cele concesionate, iși vor face rezervare online sau telefonic.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a dispus, printr-o nota interna, ca niciun timișorean care are temperatura mai mare de 37.7 grade Celsius sa nu mai poata intra in instituția pe care o conduce. Asta pentru ca temperatura ridicata poate fi un semn al infecției cu coronavirus. Pentru implementarea…