Ar putea fi blocajul din Canalul Suez în beneficiul Rusiei? Moscova își laudă ambițiile Rusia se folosește de blocarea Canalulului Suez de enorma nava Ever Given pentru a lauda avantajele rutei Marii Nordului aflata în curs de dezvoltare în Arctica, ajutata și de încalzirea globala, relateaza AFP.

Președintele Vladimir Putin a facut din nordul îndepartat o prioritate strategica, promovând acolo mineritul, petrolul, gazul și infrastructura militara.

Și Moscova se dezvolta acolo, pe masura ce banchizele se retrag sub efectele creșterii temperaturilor, o ruta comerciala care leaga în mod fiabil Europa de Asia, în competiție directa cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

