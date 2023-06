Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Nationale a Asociatilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar, Iulian Cristache, considera ca greva personalului din invatamant este indreptatita, insa ar trebui sa fie gasita o solutie de "compromis" astfel incat examenele nationale sa fie sustinute potrivit calendarului…

- Școala de Poliție din Campina a anunțat ca la admiterea din acest an au mai ramas in cursa doar 1.002 de candidați, pe 1300 de locuri, care vor da și la examenul scris, Restul de aproape o mie de candidați au picat inca de la probele sportive eliminatorii. Este pentru prima data in istoria unitații…

- Situație incredibila in Romania. Un tanar de 20 de ani s-a urcat, miercuri, intr-o locomotiva nesupravegheata și a plecat cu ea la plimbare, scrie ClubFevoriar.ro. Locomotiva ar fi putut oricand sa intre pe linia de circulație a unui alt tren de calatori sau marfa. Din fericire, incidentul s-a incheiat…

- ​Deși racheta Starship a explodat, angajații de la SpaceX s-au bucurat și au ovaționat. O explozie ar parea cel mai rau lucru posibil la o lansare spațiala, dar SpaceX definește in alți termeni succesul. De ce lansarea nu a fost un eșec, deși așa ar parea la prima vedere, dat fiind ca racheta s-a facut…

- Raluca Turcan a dovedit ca este o creștina adevarata! Politicanul și-a luat familia și au plecat impreuna la biserica, in Noaptea de Inviere. Daca acest lucru nu era suficient de surprinzator, politcianul și-a prezentat preotului intreaga familie, semn ca are o legatura stransa cu divinitatea.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu candideaza la functia de secretar general al NATO, a declarat sambata, 1 aprilie, un purtator de cuvant al Executivului comunitar, potrivit agenției germane de știri DPA, preluata de Agerpres . Afirmatiile despre acest subiect ale tabloidului britanic…

- Vasile Nagy, ales deputat in Colegiul electoral nr. 2 Arad pe listele AUR, și-a anunțat desparțirea de acest partid. Politicianul nu a dezvaluit motivul din... The post Deputatul aradean Vasile Nagy parasește AUR appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Raul Bic, care traverseaza Capitala, ramane un adevarat dezastru ecologic, sustine Agentia de Mediu care recent a prelevat probe pentru a investiga calitatea apei. Specialistii afirma ca pana si culoarea apei este un indiciu al unui nivel inalt de poluare.