- Intr-un punct de vedere remis Agerpres, institutia considera ca legea este foarte clara si ca tariful redus se aplica studentilor inmatriculati la invatamant cu frecventa in facultatile acreditate, pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, afiliata la Blocul Național Sindical, a anunțat miercuri public ca in data de 15 septembrie 2023 va declanșa o greva de avertisment la calea ferata. Greva va avea loc intre orele 7,00 și 9,00, scrie Club Feroviar.

- Sindicalistii din Administratia Fiscala au organizat in aceasta dimineata o greva de avertisment in toata tara si un miting in fata Ministerului de Finante, din capitala – fata de masurile propuse de executiv, pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Membrii Federației Solidaritatea au fost la sediul…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” anunta ca picheteaza din nou, joi, unitatile sanitare din tara, declarandu-se nemultumita de indiferenta Guvernului fata de adevaratele revendicari ale angajatilor din Sanatate. ”Nemultumita de indiferenta Guvernului fata de adevaratele revendicari ale angajatilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, pentru ziua de joi, sindicatul controlorilor aerieni (USAC-CGT) a lansat un apel la greva, care va dura pana in dimineata zilei de vineri, la ora locala 6,00,…