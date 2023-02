AQUILA raportează un profit net record în 2022, de 85 milioane lei Ploiești, 27 februarie 2023: AQUILA, lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie anul 2022 cu afaceri in creștere și un profit net de 85 milioane lei, cu 20% peste anul anterior. Profitul net preliminar este cel mai mare de la inființarea companiei. Rezultatul obținut vine in contextul creșterii veniturilor companiei cu 15%, pana la 2.210 milioane lei, susținute de segmentul de distribuție, in special de vanzarile prin canalul HoReCa și cel de proximitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

