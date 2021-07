Stiri pe aceeasi tema

- AQUATIM S.A. impreuna cu Asocierea S.C. Tractebel Engineering S.A. – S.C. Luca Way S.R.L. – ACCIONA Ingenieria S.A. – S.C. RomCapital Invest S.A. au organizat in data de 22 iulie seminarul pentru prezentarea Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Infrastructura de Apa și Apa Uzata…

- AQUATIM S.A., impreuna cu Asocierea S.C. Tractebel Engineering S.A. – S.C. Luca Way S.R.L. – ACCIONA Ingenieria S.A. – S.C. RomCapital Invest S.A., au organizat in data de 22.07.2021 seminarul pentru prezentarea Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Infrastructura de Apa și Apa Uzata…

- In ciuda faptului ca tehnologia a avansat, inca mai exista comune unde oamenii stau cu lumanarea și folosesc butelia pentru ca nu au acces la curent electric și gaz metan. Pentru a vedea care sunt principalele probleme cu care se confrunta satele din Iași, Consiliul Județean a organizat o intalnire…

- Miercuri, 21 iulie, intre orele 8-16, in localitațile Traian Vuia și Homojdia se va efectua spalarea și dezinfectarea rezervorului și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare…

- Se poate respira pe cel mai aglomerat drum din judet. Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a anuntat duminica, 4 iulie, ca s-a incheiat asfaltarea pe DN 68A intre localitatile Margina din judetul Timis si Holdea, judetul Hunedoara. Aceasta portiune de drum de 22 de kilometri suplineste lipsa autostrazii…

- Economie Amenzi in valoare de 8.500 lei intr-o singura saptamana in Teleorman iunie 25, 2021 13:36 Inspecția Muncii, prin intermediul inspectorilor din Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman, a desfașurat, in perioada 14 – 19 iunie 2021, 51 de acțiuni de control, dintre care 25 de controale…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a prezentat luni topul localitatilor din Romania in functie de procentul acoperirii vaccinale. Pe primul loc se afla o comuna din judetul Timis, urmata de un oras din judetul Harghita, potrivit datelor centralizate pana la data de 26 mai.

- Presiune mare pe granița Romaniei cu Serbia, in județul Timiș. Numarul migranților care au trecut fraudulos frontiera a crescut de aproape patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut. Polițiștii de frontiera au prins, de la inceputul anului, peste 2600 de refugiați care au trecut ilegal frontiera.…