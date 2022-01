Aquatim întrerupe apa, marți, în trei localități din județ Marți, 11 ianuarie, intre orele 9 și 14, la Stația de Tratare a Apei din Hitiaș va avea loc branșarea tabloului de oxigen și a celui de automatizare. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitațile Racovița, Ficatar și Hitiaș. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete […] Articolul Aquatim intrerupe apa, marți, in trei localitați din județ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

