Aquatim întrerupe apa în cartierul Aeroport, în această noapte Vineri, 8 octombrie, intre orele 0.00 și 5.00, in cartierul Aeroport se vor spala și dezinfecta turnul de apa și rețeaua de distribuție. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței […] Articolul Aquatim intrerupe apa in cartierul Aeroport, in aceasta noapte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

