Aquatim deschide puncte de hidratare pe timpul caniculei. Unde sunt amplasate

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu instalarea caniculei, Aquatim a decis sa vina in sprijinul timișorenilor prin deschiderea a trei puncte de hidratare in toate sediile companie in care exista program de relaționare cu publicul: Gheorghe Lazar nr. 11 A, Enric Baader nr. 11 și Treboniu Laurian nr. 7.

- Autoritatile locale din judetul Arad au anuntat ca vor deschise 15 puncte sanitare de prim ajutor pe timpul caniculei, dintre care trei vor functiona in municipiul Arad, iar in acestea trecatorii vor putea primi apa, vor beneficia de atentie medicala sau se vor putea odihni la racoare.Directorul executiv…

- Locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) in containerele special puse la dispoziție incepand de astazi, 23 iunie, ora 12:00, pana maine, 24 iunie, ora 14:00, in urmatoarele puncte de colectare: ● Gavana II –…

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a anuntat, marti, ca in zilele urmatoare vor fi deschise cinci puncte de protectie anticanicula pentru populatie, in municipiile Timisoara si Lugoj, tinand cont de faptul ca se anunta temperaturi ridicate. „Avand in vedere faptul ca pentru perioada urmatoare…

- Cita apa trebuie sa bei pe canicula? Hidratarea este foarte importanta in timpul lunilor caniculare de vara. Cind este prea cald, corpul nu-și mai poate regla temperatura. Setea intensa, durerile de cap, greața sint semne clare de deshidratare severa. Bauturile ajuta sa se previna acest lucru. Dar cantitatea…

- Peste 199.000 de țigarete destinate vanzarii ilegale, depistate de un jandarm in timpul liber. Vineri, 1 aprilie, in jurul orei 18.00, un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara, aflat in timpul liber, a depistat intr-un autovehicul parcat pe spațiul verde in zona Pieței Flavia, un…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege care permite personalului sanitar incadrat fara concurs, pe perioada determinata, in timpul starii de alerta, sa-si pastreze posturile pe baza unui examen. Legea a fost sustinuta de toate grupurile parlamentare, cu exceptia…