- Vineri, 11 februarie, intre orele 9 și 14, in Pietroasa Mare se vor face lucrari de spalare și dezinfecție a rețelei de distribuție. In acest interval, presiunea va fi scazuta. De asemenea, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție și in localitați. Ca urmare, vineri, 11 februarie,…

- In perioada 3 – 4 februarie, zilnic intre orele 9 și 14, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in Chevereșu Mare, Sinersig și Dragșina. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare…

- Pentru spalarea rețelei de distribuție, vineri, 7 ianuarie, intre orele 9 și 15, se va intrerupe furnizarea apei in Liebling, Cerna, Iosif, Ciacova și Padureni. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in…

- In perioada 23 – 26 noiembrie, Aquatim va efectua lucrari de spalare a rețelei de distribuție in doua localitați din județul Timiș. Astfel, in zilele de 23 și 24 noiembrie, intre orele 9-14, lucrarile se vor efectua in Cenad, iar in zilele de 25 și 26 noiembrie, intre orele 9-15, in Ciacova. Pe durata…

- In 20 noiembrie, intre orele 9 și 14, in localitatea Lovrin se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor este posibil ca presiunea apei sa fie scazuta. Luni, 22 noiembrie, intre orele 8-16, in Faget vor avea loc lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Presiunea apei va fi…

- Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 12 noiembrie in Herendești, pe 15 și 16 noiembrie in Lugojel, pe 16 noiembrie in Sinersig și Ohaba-Forgaci, pe 17 noiembrie in Silagiu, pe 17 și 18 noiembrie in Gavojdia, pe 17, 18 și 19 noiembrie in ...…