Aquarius va naviga din nou. Schimbare de pavilion

Nava umanitara Aquarius a sosit miercuri dupa-amiaza in Malta si va naviga din nou, a anuntat organizatia neguvernamentala SOS Mediterana, precizand ca vasul, aflat sub pavilionul Gibraltarului, ar putea trece sub pavilion german, relateaza AFP.

Dupa ce a ratacit timp de mai multe zile in Marea Mediterana, nava inchiriata de catre ONG-urile SOS Mediterana si Medici Fara Frontiere (MSF) i-a debarcat pe cei 141 refugiati, originari in cea mai mare parte din Somalia si Eritreea, care vor fi trimisi in alte cinci tari europene. 'Aquarius are desigur intentia si obligatia sa revina pe mare…