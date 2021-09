Aquabis: Se sistează apa potabilă în Livezile Se sisteaza apa potabila in Livezile, astazi, 28 septembrie 2021, anunța Aquabis. In zona se vor efectua lucrari de cuplare rețea: Astazi, 28 septembrie 2021, intre orele 09.00 – 12.00, se va sista furnizarea apei potabile in Livezile, pe strada Crucii. „In acest interval orar se vor efectua lucrari de cuplare rețea Indemanarea”, transmit reprezentanții Aquabis. In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie a apei potabile, s-ar putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (cresterea turbiditatii). Locuitorii afectati de situație sunt sfatuiti sa lase apa sa curga cateva… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

