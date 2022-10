Aquabis: Se întrerupe apa, mâine, 10 octombrie, în Coldău și Beclenuț Aquabis anunța ca se intrerupe parțial apa potabila, maine, 10 octombrie, in Coldau și Beclenuț. Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, maine 10 octombrie 2022, incepand de la ora 08:30 pana la ora 20:00, in localitațile Coldau (parțial) și Beclenuț (total). „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare, astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil”, transmite Aquabis. S.C. AQUABIS S.A. isi cere scuze fata de consumatori pentru disconfortul aparut in acest interval. Telefon Dispecerat : 0263/21.31.17… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

