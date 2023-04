Aquabis: Se întrerupe apa astăzi, pe câteva străzi din Năsăud In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile azi, 24 aprilie 2023, incepand cu orele 09:00 pana la ora 15:00 (estimativ) in localitatea Nasaud. Vor fi afectate total strazile Zona blocurilor, Rețeaua Veche, B-dul Granicerilor și strazile adiacente. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil. Menționam ca apariția avariilor pe rețeaua publica de alimentare cu apa nu poate fi… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

