AQUABIS: Electrica lucrează la rețea, deci fără apă, mâine, în mai multe localități Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Bistrița a anunțat pentru ziua de maine, 20 iunie 2023, in intervalul orar 09.00 – 17.00, lucrari care implica intreruperea alimentarii cu energie electrica pe strada Horea din localitatea Beclean. Stația de pompare Aquabis situata pe strada Horea va fi afectata de aceasta intrerupere, prin urmare anunțam intreruperea furnizarii apei potabile in intervalul mai sus menționat in zonele a caror alimentare cu apa este susținuta de aceasta stație de pompare, și anume: localitatea Podirei, zona de agrement, stațiunea și satul Figa. Ne cerem scuze fața… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 19 iunie 2023, intre orele 09:00 – 14:00 ( estimativ ) in localitatea Beclean – Zona Agrement Figa – total. Intre orele 15:15 – 19:00 (estimativ),…

- In vederea efectuarii unor lucrari pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 6 iunie 2023, incepand cu ora 08.30 pana la ora 14.00 (estimativ) in localitatea Beclean, cartier Podirei pe strada Aleea 1. De la ora 11.00 pana la ora 14.00 (estimativ),…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile astazi, 2 iunie 2023, incepand cu ora 09.00 pana la ora 14.00 (estimativ) in localitatea Teaca, pe strada Cloșca. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla…

- Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 17 mai 2023, incepand cu orele 08:30 pana la ora 14:00, (estimativ ) in localitatea Lunca Ilvei. Va fi afectata strada Granicerilor, de la primarie in sus și partea…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile, astazi 27 aprilie 2023, incepand cu orele 09:30 pana la ora 13:00 (estimativ) in localitatea Beclean, pe strada George Coșbuc. „Va asiguram ca o echipa de intervenție…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 15 aprilie 2023, parțial in localitatea Saniacob, pe strada Mușcatei și strazile adiacente din Bistrița – anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi , 15…

- Aquabis: Se intrerupe apa potabila potabila maine, 22 martie 2023, in cartierele Sigmir, Viișoara și Valea Magherușului. Electrica executa lucrari in zona. Probleme, astazi, și in Beclean și Șieu Magheruș. Compania Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Bistrița a anunțat ca in data de 22…

- Aquabis: Se intrerupe apa potabila potabila maine, 22 martie 2023, in cartierele Sigmir, Viișoara și Valea Magherușului. Electrica executa lucrari in zona. Probleme, astazi, și in Beclean. Compania Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Bistrița a anunțat ca in data de 22 martie 2023, in…