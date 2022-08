O avarie a fost semnalata astazi, 11 august 2022, pe strada Mușcatei, anunța Aquabis. Locuitorii din zona raman fara apa pana la remediere. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a apei potabile in 11 august 2022, incepand de la ora 14:00 – pana la finalizarea lucrarilor in Bistrița, pe strada Mușcatei și strazile adiacente. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil”, transmite Aquabis. In…