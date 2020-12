Stiri pe aceeasi tema

- 2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul romanesc de la recesiunea din 2009-2010 incoace, cu centre comerciale complet inchise in primavara timp de doua luni, dar impactul general ramane inegal. Retailerii care aveau deja magazine online au fost caștigatori, avand in vedere ca vanzarile online…

- Pandemia de COVID-19 a pus stapanire pe intreg mapamondul, iar medicii și cercetatorii depun eforturi uriașe pentru a descoperi cat mai multe informații care ar putea ajuta la nimicirea virusului nemilos. In ultima perioada, tot mai multe intrebari, legate de modul in care acționeaza noul coronavirus,…

- Activitatea judiciara a Tribunalului Galati se va restrange semnificativ pana pe 23 decembrie din cauza numarului mare de angajati confirmati pozitiv cu SARS-CoV-2, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de instanta de judecata, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, se suspenda…

- In timp ce pandemia de coronavirus face ravagii tot mai mari pe teritoriul SUA, California, cel mai populat stat american, iși trage obloanele și impune masuri stricte de carantina totala. Ordinele de consemnare...

- Pandemia de Covid-19 nu este singura amenințare medicala care trebuie oprita. Boala mai periculoasa decat COvid-19 inca face ravagii. 1 copil moare la 2 minute din pricina acestei probleme foarte grave. Organizația Mondiala a Sanatații face un apel disperat catre autoritațile dintr-o zona a planetei…

- Cu restrictii ce vizeaza reuniunile de familie, recomandari ce privesc evitarea imbratisarilor si o rugaminte politicoasa adresata lui Mos Nicolae de ''a pastra distanta'', Europa se pregateste pentru primul Craciun din timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters. …

- Dupa primele zece luni ale anului, Romania se situeaza pe pozitia 14 in UE in clasamentul inmatricularilor de mașini noi din UE, cu 97.124 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand a o scadere de 27,9% comparativ cu primele zece luni din 2019, conform ACAROM și ACEA. Citește și: Circulara…

- Valentin Ivancea, președintele ales al Consiliului Județean, a vizitat, vineri, etajele cu pacienți COVID-19 amenajate la Spitalul Municipal Bacau. „Batalia cu pandemia e departe de a fi incheiata. Cifrele cresc, alarmant, de la o zi la alta, iar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.