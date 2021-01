Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Iasi va distribui astazi inca 1.770 de doze de vaccin anti-COVID catre 10 centre de vaccinare din municipiul Iași. 1. Cladire cabinete medicale Chicerea – Tomești: 35 flacoane (35×6=210 doze); 2. SC MedLife SA Iași: 40 flacoane (40×6:240 doze); 3. Policlinica Regina Maria…

- Pentru etapa a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 in județul Iași s-au ocupat pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/ pana in acest moment 17.201 locuri pana pe 31 ianuarie 2021. Avand in vedere ca in data de 18 ianuarie incepe procedura de vaccinare in cele 17 centre de vaccinare din județul…

- Pana in prezent 3.500 de persoane s-au vaccinat in județul Iași. Zilele acestea a avut loc acțiunea de transport și distribuire de la sediul Direcției de Sanatate Publica Iași catre Centrele de Vaccinare din județul Iași a cantitaților de vaccin (1460 doze) impotriva SARS-CoV-2, dupa cum urmeaza: 1.…

- Dupa ce s-a finalizat vaccinarea pentru cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași (260 doze), a inceput și vaccinarea cadrelor medicale de la Spitalul de Pneumoftiziologie cu 200 doze. La nivelul Spitalului de Neurochirurgie Iași s-au amenajat puncte speciale de vaccinare…

- INCONȘTIENȚA… O femei in varsta de 32 de ani din Vaslui a ajuns la Spitalul Sf. Spiridon din Iași dupa ce, beata fiind, s-a urcat la volan și a provocat un accident pe raza localitații Tomești din județul Vaslui. In urma testarii cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,4 mg/l alcool pur in…

- Clotilde Armand susține ca a fost in vizita surpriza in Piața Mureș, la Complexul Piața Mureș in care funcționeaza doua instituții ale Primariei, unde a avut un șoc. Noul primar al Sectorului 1 susține ca nu a gasit pe nimeni la munca, deși exista 40 de angajați. „Am avut un șoc. Am fost in Piața Mureș.…

- Tot mai putini turisti au ajuns in Romania, in luna septembrie 2020, numarul acestora ajungand la 794.500, in scadere cu 39,5% fata de cele din luna septembrie 2019, care au insumat 1.312 milioane, potrivit Institutului National de Statistica. Din numarul total de sosiri, in luna septembrie…