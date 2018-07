Stiri pe aceeasi tema

- Vassilis Stavrou, in prezent Director General al Mega Image, va fi numit Brand President al Alfa Beta, incepand cu 1 octombrie 2018, succedandu-l pe Leonidas Vrettakos, care se va retrage din activitate. Mircea Moga, in prezent SVP Comercial si...

- Centrul de Ingrijire și Asistența numarul 1 de la Paclișa va fi modernizat in cadrul unui proiect de 2.470.002 de lei. Centrul ofera sprijin și asistența sociala in sistem rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap, de pe raza județului Hunedoara, aflate in dificultate. Unitatea are in componența…

- Marii producatori de energie pe carbune din Europa si-au dat din nou intalnire, de aceasta data in Atena, capitala Greciei. Prezent la discutiile conferintei Euracoal este si Sorinel Boza, directorul general al CE Oltenia. Marii pro...

- Pe micile ecrane n-am mai vazut-o de mulți ani și pare ca a renunțat la actorie. In ultima vreme, actrița petrece tot mai puțin timp la Hollywood, refugiindu-se in Grecia, acolo unde deține mai multe cluburi de noapte. Lindsay Lohan se afla in Mykonos Dupa ani in care s-a luptat cu dependența de alcool…

- Si aceasta cifra reprezinta numai perioada 1 ianuarie-12 iunie. Plecarile din Libia si din Tunisia catre Italia, via Mediterana, raman cele mai numeroase si cele mai mortale: in aceeasi perioada, 792 de persoane au murit in valuri. Potrivit organizatiei internationale pentru migratie (OIM), in perioada…

- Un barbat acuzat a fi "unul dintre cei mai prolifici traficanti de migranti de pe ruta Balcanilor de Vest" a fost retinut in Grecia, a anuntat luni Europol (Oficiul European de Politie), potrivit dpa, informeaza Agerpres.Barbatul, cetatean sirian, este acuzat ca a organizat transportul de…

- Soarta a 629 de oameni aflati la bordul navei Aquarius, care au fost salvati din largul Libiei, se afla la mila sortii, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa primeasca acest vas inchiriat de un ONG francez. Potrivit ONG-ului SOS Mediteranee, Aquarius a primit instructiuni de la Centrului italian de…

- Muntenegru, care se confrunta cu o crestere a numarului de migranti care ii tranziteaza teritoriul pe un nou traseu spre Uniunea Europeana, ia in considerare ridicarea unui gard de sarma ghimpata la granita sa cu Albania pentru stoparea acestui flux, informeaza Reuters, citand duminica un oficial al…