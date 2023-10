Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de credinciosi au sosit, duminica seara, la Mitropolia Moldovei si Bucovinei pentru a lua parte la pelerinajul Calea Sfintilor, procesiune in care racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtata pe strazile din centrul municipiului Iasi.

- Peste 30.000 de persoane au trecut, in 24 de ore, pe la baldachinul din curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei pentru a se inchina si ruga la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei si a celor nevoiasi, conform Agerpres.Potrivit reprezentantilor Gruparii Mobile Jandarmi…

- Tradiționala procesiune intitulata Calea Sfintilor se va desfasura de la ora 19.00, pe strazile din centrul Iasului. Evenimentul este parte a Zilelor Iașului prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Traseul va fi cel din anii precedenti, a declarat purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Iașilor,…

- Sunt zile și nopți de rugaciune la Iași unde a inceput oficial Pelerinajul de Sfanta Parascheva. Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa sambata dimineata, la ora 6.30, din Catedrala Mitropolitana de la Iasi si asezata pe baldachinul special impodobit de o familie din Bucuresti,…

- Mii de pelerini din tara si din strainatate au participat, sambata dimineata, la scoaterea in procesiune a raclei cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, manifestare religioasa care a avut loc in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi, conform Agerpres.In jurul orei 6,00, in…

- La Iași a fost montat baldachinul Sfintei Parascheva care urmeaza sa fie imbracat in flori. Daca in alti ani, preotii pregateau totul in jurul datei de 10 octombrie, acum pelerinii se vor putea inchina mai multe zile la racla cu sfintele moaste. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat programul…