- Avand in vedere evoluția situației epidemiologice la nivel național, programul de vizita la Spitalul Judetean de Urgenta „Constantin Opris” din Baia Mare se modifica astfel: luni – duminica, in intervalul orar 16.00-18.00. De asemenea, pentru siguranța și protecția celor dragi, rugam vizitatorii sa…

- La fel ca si in alti ani, manifestarea centrala a zilei s-a desfasurat in fata statuii Gloria Victis, de langa Consulatul General al Ungariei la Miercurea-Ciuc si a inceput cu intonarea imnurilor de stat ale Romaniei si Ungariei. Manifestarea a inclus cateva momente artistice, rugaciuni rostite de reprezentanti…

- Solicitare urgenta de sange pentru un maramureșean Un apel umanitar circula pe rețelele de socializare, in prezent. Este vorba despre un barbat care are cat mai repede nevoie de sange. Dumitraș Ilie, tanar soț și tata, este internat la Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare la…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, de formația Croaței, in primul meci disputat in cadrul Grupei B2 din Liga Națiunilor. Golul echipei țarii noastre au fost marcat de Cristina Carp, in minutul 3. Ludușeanca Herczeg Andrea, de la FK Miercurea…

- Chiar daca am mers fara antrenament pe gheața, am jucat destul de bine… Echipa noastra U15 a participat la Cupa Ligii Transilvane de hochei, unde a jucat impotriva Miercurea Ciuc B, Gheorgheni A și Odorheiu Secuiesc. In ciuda unei victorii și a doua infrangeri, antrenorul nostru Lajos Vakar nu a fost…

- Personalul medical din sectiile si compartimentele de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures protesteaza impotriva intentiei conducerii spitalului de reducere a sporului pentru conditiile de munca de la 85% la 55%, aratand ca, astfel, veniturile…

- Zeci de copii, insotiti de parinti sau bunici, au venit, azi, in centrul municipiului Miercurea-Ciuc, unde au debutat manifestarile dedicate Zilei Pompieilor, care se marcheaza in data de 13 septembrie. Pe platoul din fata Palatului Administrativ au fost aduse zece autospeciale de interventie ale Inspectoratului…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta si Razvan Dinca, Presedinte Director General al Societatii Romane de Radiodifuziune au semnat azi, la sediul Radio Romania, un protocol de colaborare ce are ca scop stabilirea conditiilor…