- Cel putin 19 balene-pilot care au esuat pe coastele Noii Zeelande au murit, in timp ce echipele de salvare au reusit sa salveze mai mult de zece dintre ele, au confirmat duminica autoritatile citate de EFE. Ministerul pentru Conservarea Mediului informase in ajun ca un grup de balene-pilot au ramas…

- Trei balene au fost salvate si una a murit duminica dupa ce au esuat in aceeasi locatie din Tasmania unde circa 470 de balene pilot esuasera in masa luna trecuta, informeaza DPA. Cele patru balene-pilot faceau probabil parte din acelasi mare grup de cetacee care a venit in zona golfului Macquarie Harbour…

- Un numar de 70 de balene-pilot dintre cele 470 de exemplare esuate in sudul Australiei au fost deocamdata salvate, in timp ce alte 380 au murit, au informat joi autoritatile locale, citate de EFE.Departamentul pentru industrii primare, parcuri, apa si mediu (DPIPWE) din Tasmania a anuntat…

- Salvatorii au anuntat miercuri moartea a 380 de balene-pilot esuate intr-un golf izolat din Tasmania, in ciuda eforturilor intense de salvare, informeaza AFP. In total, circa 470 de balene-pilot esuasera la Macquarie Harbour, un vast golf de pe coasta vestica, salbatica si slab populata, a insulei australiene,…

- Aproximativ 380 de balene pilot au fost declarate decedate, miercuri, pe coasta de est a Tasmaniei, echipele de la fața locului încercând sa salveze alte 30 care mai sunt înca în viața, scrie Guardian. Peste 450 de balene-pilot au eșuat pe bancuri de nisipi și plaje în…

- Imagini sfasietoare in golful Macquarie din vestul Tasmaniei. 270 de balene-pilot au esuat pe un banc de nisip, iar 90 dintre ele au murit.O echipa formata din biologi si experti marini a fost trimisa la fata locului pentru a analiza cum pot fi salvate.