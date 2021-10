Stiri pe aceeasi tema

- Capitala se pregatește de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor. In al doilea an de pandemie, mii de credincioși sunt așteptați pe Dealul Patriarhiei. Din cauza numarului mare de infectari cu Sars-Cov2, anul acesta regulile sunt stricte.

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a lansat un mesaj, indemnandu-i pe romani ca, ”fie și in ultimul ceas”, ”cand morgile sunt arhipline”, sa țina seama de sfaturile medicilor. „Am vazut cu totii cumplitele imagini de la morgile unor spitale din Bucuresti. Este coplesitor ce…

- Sfintele Moaste ale Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, ale Sfantului Cuvios Ioan Iacob de la Neamt, ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena si ale Sfantului Nectarie de la Eghina vor fi asezate spre inchinare in pridvorul Catedralei Patriarhale in dimineata zilei de joi, urmand…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, reacționeaza in nume personal la reportajul publicației „Recorder” despre presupuse rețele de oameni ai bisericii, oameni de afaceri și oameni politici care controleaza banii publici destinați construirii și renovarii de biserici. Banescu…