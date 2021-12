Stiri pe aceeasi tema

- Intretinerea celor peste 94.000 de soldati ruși in apropierea granitei cu Ucraina si in teritoriile „ocupate temporar” costa Rusia aproximativ 10 milioane de dolari pe zi, spune Andrei Rijenko, adjunct al sefului Comandamentului Fortelor navale ucrainene intre 2004 si 2020.

- Intretinerea celor peste 94.000 de soldati in apropierea granitelor Ucrainei si in "teritoriile ocupate temporar" costa Rusia aproximativ 10 milioane de dolari pe zi, a declarat duminica intr-o interventie la o televiziune ucraineana Andrei Rijenko, capitan de rangul I, adjunct al sefului Comandamentului…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Joi, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Rusia, desfașoara forțe în jurul frontierelor Ucrainei, și ar trebui sa înțeleaga ca un nou atac asupra acestei țari ar fi prea costisitor. "Principalul obiectiv e sa împiedicam noi actiuni agresive…

- Premierul britanic, Boris Johnson, l-a asigurat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, ca relatiile dintre tarile lor, foarte degradate, nu sunt la nivelul dorit de Londra si a cerut Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru combaterea schimbarilor climatice înainte de COP26, potrivit…

- Decizia Kremlinului a fost luata dupa ce Alianta Nord-Atlantica a retras acreditarea a opt membri ai misiunii ruse la sediul Aliantei, acuzati de spionaj, informeaza Agerpres."In urma unor masuri luate de NATO, conditiile de baza pentru conlucrare nu mai sunt intrunite", a declarat ministrul afacerilor…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…