Stiri pe aceeasi tema

- Situatia de pe piata uleiului de floarea soarelui s-a imbunatatit in Uniunea Europeana in ultimele saptamani, pe masura ce producatorii s-au adaptat la deficitul creat de razboiul din Ucraina, iar unele livrari din aceasta tara au ajuns pe calea ferata sau cu camionul, a apreciat marti FEDIOL, Asociatia…

- Uniunea Europeana spera sa adopte a sasea runda de sanctiuni impotriva Rusiei la urmatoarea reuniune a Consiliului Afaceri Externe (CAE), a declarat luni Josep Borrell, seful diplomatiei europene, transmite Reuters. Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa organizata in Ciudad de Panama,…

- ”Impreuna cu partenerii nostri din Republica Moldova, dorim sa evaluam modul in care putem contribui la reducerea dependentei Republicii Moldova de Rusia din punct de vedere economic, financiar si din perspectiva nevoilor energetice si sa intarim rezistenta tarii”, a declarat Annalena Baerbock. Anterior,…

- Un vapor plin cu 6.000 de tone de floarea soarelui HiPro din Romania urmeaza sa ajunga, in acest weekend, in portul francez Sete, anunța Oqualim Sud-Est, asociație care reunește 26 de producatori și importatori de furaje. Incarcatura va reuși sa asigure necesarul pentru procesare, acoperit in mod normal…

- Statele membre UE incep sa se opuna reformarii sectorului agricol, in contextul razboiului din Ucraina, ceea ce ar putea sa determine Comisia Europeana sa amane publicarea propunerilor sale vizand agricultura durabila, care erau asteptate saptamana aceasta, informeaza Reuters. Dupa cate se pare, Executivul…

- Romania ar trebui sa profite de oportunitațile oferite de criza actuala, iar un astfel de exemplu este ceea ce se intampla la uleiul de floarea soarelui, un produs la care stocurile sunt pe sfarșite la nivel mondial. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca Romania ar putea sa caștige undeva…

- Din cauza razboiul din Ucraina, exporturile de ulei de floarea soarelui ale celui mai mare producator la nivel mondial sunt blocate, cu efecte majore pe piața internaționala, inclusiv in Uniunea Europeana, care nu are rezerve decat pentru 4-6 saptamani, atrage atenția Asociatia europeana a industriei…

- Uniunea Europeana sprijina cea mai recenta incercare de organizare a unor noi discutii intre Washington si Moscova pentru a gasi o solutie diplomatica in contextul concentrarii de trupe ruse la granitele Ucrainei, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters. Fii…