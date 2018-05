Apropiatii lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, au inceput sa fie arestati, in Rusia, din cauza mesajelor de pe Twitter

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Navalnii, Ivan Jdanov, a fost arestat joi si acuzat de 'incalcarea regulilor de organizare a manifestatiilor publice', a anuntat pe contul sau de Twitter 'bratul drept' al opozantului, Leonid Volkov. 'Ei au gasit inca un 'organizator de manifestatii prin intermediul unei retweet'. S-ar…

- Producatorul rus de aluminiu Rusal, detinut de miliardarul Oleg Deripaska, s-a prabusit pe burse, dupa ce a fost inclus pe lista companiilor sanctionate vineri de SUA. Cu aceasta ocazie, averea oligarhului a scazut intr-o singura zi cu 1,1 miliarde de dolari. Deripaska insusi a fost trecut…

- Autoritatile britanice care cerceteaza otravirea fostului spion rus Serghei Skripal cred ca totul ar fi fost aprobat de Kremlin, conform unei surse din ancheta. Oficialii britanici cred ca un asemenea atac poate fi pus la cale de o persoana sau mai multe cu un antrenament special si exista…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul. Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Rusia duce o campanie de destabilizare in fata careia Statele Unite ale Americii nu sunt suficient de protejate, este avertismentul comandantului suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), care spune ca agentiile guvernamentale americane nu se coordoneaza suficient pentru a-si proteja tara de amenintarea…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…