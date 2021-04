Stiri pe aceeasi tema

- ”Aproape trei sferturi (73%) dintre liderii de business au declarat ca afacerea lor a fost afectata de criza sanitara, dar impactul nu a fost atat de sever pe cat anticipau in martie 2020, la inceputul lockdown-ului, cand 99% dintre companii asteptau un impact negativ”, arata raportul PwC Global Crisis…

- Ce ai de facut atunci cand ești un business cu o tradiție de 30 de ani, intr-un domeniu neocolit de mici crize, dar peste care vine o pandemie și da totul peste cap? Te reinventezi, mizezi pe reputația ta, apelezi iar la creativitate și mergi mai departe. Aceasta este povestea tipografiei Artprint.Artprint este…

- Tot mai mulți comercianți iși muta sau extind afacerile pe Internet. Au venituri mai mici din cauza crizei sanitare și vor sa faca economii mai ales din plata chiriilor. Unii au ales aceasta varianta ca sa nu-și piarda clienții fideli.

- Italia plonjeaza intr-o criza politica de care chiar nu are nevoie acum, in plina pandemie. Giuseppe Conte, la putere de aproape 4 ani, și-a dat demisia dupa ce a pierdut majoritatea in Senat prin retragerea din coaliție a minusculei formațiuni conduse de Mateo Renzi.

- Criza sanitara generata de pandemia de COVID-19 a schimbat optica privind organizarea proceselor electorale, iar AEP si principalii sai parteneri institutionali, MAI, STS si MAE, au reusit sa stabileasca instrumente legale si administrative potrivite pentru desfasurarea alegerilor locale si parlamentare…

- Investitorii imobiliari din Europa se orienteaza tot mai mult catre orașele mari și active din sectoare minim perturbate de criza sanitara, care asigura venituri stabile, precum logistica și rezidențialul, potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate 2021, realizat de PwC și Urban Land Institute.…