- Virgil Iantu, prezentatorul emisiunii-concurs Castiga Romania, s-a intalnit azi cu studentii Facultatii de Istorie din Bucuresti. A selectat cativa tineri pentru concursul de cultura generala, difuzat pe TVR2, de luni pana joi, de la ora 20.00.

- La Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se va desfașura, in perioada 7-8 iunie, cea de-a XX-a ediție a Conferinței științifice cu participare internaționala „Dialogul culturilor – intre tradiție și modernitate”, organizata in cadrul Departamentului de Filologie (Facultatea de Istorie și Filologie),…

- Agenda evenimentelor culturale din saptamana 4 – 9 iunie 2018. Oaspetele bibliotecii: fotograful satmarean Alexandru Feher Luni, 4 iunie ora 17.00, Salonul Artelor, Cabinetul de medalistica Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” organizeaza vernisajul expozitiei „Universul benzilor desenate”, autor Gabriel…

- O noua colaborare moldo-franceza in domeniul patrimoniului cultural este stabilita pentru urmatorii trei ani de catre Agenția de Inspectare și Restaurare a monumentelor (AIRM), Departamentul Vendee (Franța) și Ambasada Franței la Chișinau. In cadrul acestei colaborari, studenții de la Universitatea…

- CHIȘINAU, 20 mai — Sputnik. Din 2019, uniformele școlare ar putea fi obligatorii în toate instituțiile de învațamânt din țara. Practica este susținuta de mai mulți parinți și copii, care afirma ca vestimentația obișnuita este discriminatorie. De asemenea, unii psihologi…

- Vineri, 4 mai 2018, sala Umberto Eco a Universitații „Ovidius” din Constanța a gazduit prima ediție a concursului de discursuri publice „Puterea cuvintelor”, dedicat elevilor claselor a XI-a și a XII-a. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universitații…

- "In plin an de comemorari istorice, aflu cu adanca durere trecerea in nefiinta a unui nume greu cat o intreaga biblioteca: academicianul Dinu C. Giurescu ne-a parasit, dupa o viata aproape la fel de lunga si plina ca cea a Romaniei unite. Viata istoricilor este deseori discreta, in umbra operei…

- Victimele Holocaustului sunt comemorate zilele acestea in Polonia. Cele mai multe suflete au pierit in lagarele de concentrare. Iar in paduri, naziștii au ucis și ingropat un milion de oameni. Pentru ca istoria sa nu se mai repete, toata lumea e bine s-o cunoasca.