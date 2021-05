Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.414 vaccinuri: 339 Moderna, 476 AstraZeneca și 2.599 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 136 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare au fost imunizate 1.384 de persoane. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.989 vaccinuri (400 Moderna); (553 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 90 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a alte 1.553 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a III-a de vaccinare…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.313 vaccinuri: 290 Moderna, 244 AstraZeneca și 2.779 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 132 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.830 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.283 de vaccinuri (300 Moderna); (241 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 76 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.530 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.424 de vaccinuri (290 Moderna); (470 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 119 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 2.229 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 2.372 vaccinuri (430 Moderna); (1.151 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.596 de vaccinuri. In cadrul etapei a III-a…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.392 de vaccinuri (150 Moderna), (590 AstraZeneca) și restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 124 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva coronavirusului, in Timiș,…