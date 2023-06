Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este foarte aglomerat in cateva din cele mai frecventate puncte de trecere a frontierei spre Bulgaria și Ungaria, șoferii avand de așteptat ore bune la coada. Timpul de asteptare la punctul de frontiera Giurgiu este joi la pranz de peste 2 ore, acelasi fiind timpul de asteptare si la…

- Peste 140 de migranți gasiți la granița de vest, in ultimele 24 de ore. Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II si Bors au depistat in ultimele 24 de ore 143 de cetateni straini. Erau proveniti din Siria, Irak, Egipt, Pakistan si Bangladesh. Acestia au incercat…

- Politia si Jandarmeria suplimenteaza numarul echipajelor din teren, iar in cele mai aglomerate vami (cu Ungaria si Bulgaria) s-au dispus masuri de fluidizare pentru cele cinci zile ale minivacantei de 1 iunie si de Rusalii. Se asteapta un trafic intens spre Valea Prahovei si pe Autostrada Soarelui,…

- OPORTUNITATE… Amatorii de cumparaturi de ocazie au o buna șansa in aceasta perioada sa faca niște achiziții foarte interesante, caci Poliția de Frontiera iși face un pic de curațenie prin curte și scoate la mezat bunuri care, cel mai probabil, au fost confiscate in diverse ocazii. Se va face o licitație…

- Traficul prin punctele de trecere a frontierei a crescut in minivacanța de Paști cu 20 la suta – fața de aceeași perioada a anului trecut... The post Trafic crescut cu 20 la suta la frontiere, in minivacanța de Paști. Granițele cu Ungaria, cele mai tranzitate appeared first on Special Arad · ultimele…

- Aproximativ 200 de cetațeni straini au fost salvați din apele Marii Mediterane de catre Garda de Coasta, conform unui comunicat de presa transmis de Poliția de Frontiera. “Navele maritime romane, aflate in misiune in cadrul Operatiunii Maritime Comune THEMIS 2023 sub egida Agentiei Frontex, au salvat…

- Trei pescadoare din Bulgaria au fost prinse joi, 23 martie, de polițiștii de frontiera, in timp ce pescuiau ilegal in zona economica exclusiva a Romaniei din Marea Neagra, potrivit unui comunicat transmis azi, 24 martie, de Poliția de Frontiera. Navele au fost depistate la aproximativ 100 km travers…

- Cel puțin 5 TIR-uri și 37 de autoturisme au fost implicate acum cateva ore de minute intr-un carambol petrecut de autostrada M1 din Ungaria din cauza unei furtuni de nisip. . „Cinci camioane și 37 de autoturisme s-au ciocnit la tronsonul de kilometru 26 al autostrazii M1, pe partea care duce la ieșire…