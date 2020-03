Aproape 800 de persoane infestate cu COVID-19 au decedat astăzi, în Italia Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic, la fix o luna de la depistarea primului caz. Doar in ultimele 24 de ore, au murit 793 de oameni din cauza infectarii cu COVID-19, cu 166 de decese mai mult fața de bilanțul inregistrat vineri. Este cel mai grav bilanț din „Cizma” de la izbucnirea epidemiei, fiind raportate nu mai puțin de 4,825 de decese. Numai in regiunea Lombardia bilanțul de sambata a inregistrat 546 de morți. Italia este cea mai afectata țara de pe glob de noul coronavirus, depașin bilanțul stabilit vineri, cand au fost inregistrate 627 de noi decese. In… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

