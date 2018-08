Stiri pe aceeasi tema

- Aeroporturile din Romania au inregistrat in primul semestru un numar de 64.330 de zboruri, iar 749 dintre aceatea au fost implicate in incidente care au dus la anulari sau intarzieri (1,1%), cea mai problematica luna fiind martie, iar cea mai buna februarie, arata o analiza Flight Refund, companie specializata…

- Personalul de securitate al Aeroportului Schiphol din Amsterdam va organiza o greva de 24 de ore in data de 4 septembrie, pentru a protesta fața de condițiile proaste de munca, anunța reprezentanții aeroportului. Personalul de securitate din mai multe aeroporturi din Olanda și-au manifestat dorința…

- Potrivit Mediafax, Romania are, in continuare, al saselea cel mai mare nivel de emisii de oxizi de sulf din Uniunea Europeana, dupa cel al Poloniei, Marii Britanii, Spaniei, Frantei si Germaniei. Oxizii de sulf sunt obtinuti preponderent prin productia si distributia energetica (51%) sau…

- Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului inregistrata in UE din august 2008. In zona euro, rata somajului s-a mentinut la 8,4% in mai, la fel ca in aprilie, dar in scadere fata de 9,2% in perioada similara din 2017. Este cel mai redus nivel inregistrat in zona euro din decembrie 2008.Eurostat…

- El a participat la un forum organizat la Bucuresti pe tema oportunitatilor in sectorul energetic in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul UE."Sunt convins ca presedintia romaneasca se va desfasura intr-un cadrul profesionist si ca vom putea gasi raspuns pentru dosarele care sunt inca…

- Din totalul de deseuri, 56% este materie organica, 9,9% hârtie si carton, alte 9,9% reprezinta deseurile din plastic, apoi 4,1% sticla, 2,3% metal si 17,8% alte tipuri de deseuri. Din acest total, România recicleaza doar 3%, fiind al doilea cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana.…

- Rata inflatiei a crescut la 5,4% in mai 2018, de la 5,2% in luna precedenta. Majorarea vine pe fondul scumpirilor marfurilor alimentare cu 3,93%, a celor nealimentare cu 7,75% si a serviciilor cu 2,72%. O rata mai mare a inflatiei anuale a fost inregistrata in februarie 2013, cand preturile de consum…

- Poți câștiga 2 bilete la FORMULA 1 GRAND PRIX DE FRANCE 2018 pentru a te bucura de spectacolul echipei Renault Sport Formula One Team™.Week-end-ul acesta, în perioada 8-10 iunie, clujenii sunt asteptati la Mall VIVO! Cluj-Napoca, acolo unde Renault a pregatit o zona…