Stiri pe aceeasi tema

- Peste 650.000 de fermieri au fost autorizati la plata, in perioada 16 octombrie - 4 noiembrie 2020, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020, informeaza miercuri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cei 654.707 fermieri autorizati la plata reprezinta aproximativ 79%…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 16 - 27 octombrie, au fost autorizati la plata in cadrul campaniei de plati in avans pentru anul 2020 un numar de 618.279 fermieri, reprezentand 74% din numarul total al fermierilor, potrivit unui comunicat al institutiei…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 16 - 27.10.2020, au fost autorizati la plata in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020, un numar de 618.279 fermieri, reprezentand un procent de 74 % din numarul total al fermierilor. Suma totala autorizata…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat pana in prezent la plata, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020, un numar de 547.311 fermieri, reprezentand 65% din totalul fermierilor declarati eligibili. Conform unui comunicat al APIA, remis miercuri…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la data de 16 octombrie 2020, incepand cu ora 00:01, a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2020 un numar de 30.005 fermieri, cu o suma totala de 135.403.738,82 euro, din care: - 109.511.851,78…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA)informeaza ca, astazi 16 octombrie 2020, incepand cu ora 00:01,a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2020 un numar de 30.005 fermieri, cu o suma totala de 135.403.738,82 euro, din care: 511.851,78 euro din Fondul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) este pregatita sa demareze, pe data de 16 octombrie 2020, plata avansului la subvențiile agricole cuvenite fermierilor romani pentru anul de cerere 2020. Directorul general adjunct APIA, Paul Kmen, a declarat marți, 6 octombrie, ca avansul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca acorda sprijin financiar pentru masura de distilare a vinului in situatii de criza, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii…