Data center power consumption to double by 2030

Data center power consumption will double this decade from 3 GW at the end of 2021 to 5.4 GW in 2030, shows a survey conducted by BloombergNEF in cooperation with Eaton and Statkraft. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know… [citeste mai departe]