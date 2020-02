Pana la 31 ianuarie, 498.700 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru statutul de rezident in cadrul sistemului de inregistrare pus de autoritațile britanice la dispoziția cetațenilor europeni care vor sa locuiasca in Regatul Unit și dupa 31 decembrie 2020, potrivit Hotnews. Datele au fost furnizate joi de Ambasada Romaniei la Londra, care a comunicat ca in ultima luna se constata o creștere cu 63.000 a numarului de aplicații trimise de catre cetațenii romani. La nivel total, in cadrul EU Settlement Scheme au fost inregistrate 3.107.900 aplicații depuse de cetațeni europeni, din care 2.730.200…