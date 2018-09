Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Mangkhut a ajuns duminica dupa-amiaza in sudul Chinei, dupa ce anterior a devastat nordul statului Filipine, provocand cel putin 49 de decese, cele mai multe din cauza alunecarilor de teren si inundatiilor, informeaza presa internationala.

- Cel putin noua persoane au murit, iar alte 43 au fost ranite, dupa ce un barbat a intrat cu masina intr-o piata aglomerata din Hengyang, sudul Chinei, au anuntat oficiali locali, conform...

- Doua persoane au murit, alte 140 au fost ranite si cel putin 40 sunt considerate disparute in urma cutremurului de 6.7 grade pe scara Richter produs miercuri in nordul Japoniei, relateaza agentia de presa locala NHK si agentia BBC. Cutremurul a avut loc la adancimea de 39 de kilometri, in zona orasului…

- Taifunul Jebi, care a lovit marti Japonia, a lasat in urma zece morti, peste trei sute de raniti, numeroase pagube materiale si haos pe Aeroportul International Kansai, relateaza Agerpres, citand France Presse. Cea mai afectata este regiunea Osaka. Sute de ...

- Taifunul Jebi, care a traversat Japonia, a lasat in urma cel putin 11 morti, peste 600 de raniti, importante pagube materiale si haos pe Aeroportul Kansai (Osaka, vest), unde mii de pasageri au fost transferati la alt aeroport, relateaza AFP.

- Un taifun deosebit de puternic a lovit vestul Japoniei, marți, și a ucis cel puțin o persona și a ranit alți cinci. Vanul deosebit de puternic și valuri uriașe au inchis Aeroportul Internațional Kensai iar o ...

- Trei persoane si-au pierdut viata si peste 200.000 de persoane au fost evacuate in 10 orase din provincia Zhejiang, din estul Chinei, din cauza trecerii taifunului Yagi, informeaza AFP. Cele 200.000 de evacuari au avut loc inainte de sosirea, duminica noaptea, a furtunii care lovise Filipinele,…