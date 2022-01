Autoritațile au anunțat vineri, 21 ianuarie, 19.649 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 49 de decese. Buletinul COVID complet va fi comunicat la ora 13.00.Romania a inregistrat vineri un nou record negativ in pandemie, confirmand 19.649 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore.Bilanțul este in creștere ușoara fața de joi, cand au fost inregistrate 19.105 noi cazuri.Vineri au mai fost anunțate 49 de decese COVID, toate confirmate in ultimele 24 de ore.Numarul testelor, cel al pacienților…