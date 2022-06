Aproape 20 de oi au murit sub dărâmăturile podului prăbușit în Neamț, anunță ISU Sub resturile podului de la Lutca, prabusit joi, au fost surprinse 20 de oi, patru dintre acestea fiind salvate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. „Ca urmare a producerii evenimentului din data de 9.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre localitatile Lutca si Sagna a fost distrus, mai multe ovine au fost surprinse sub daramaturi. Pompierii au identificat 20 de capete ca fiind surprinse sub pod: patru oi au putut fi extrase in viata, ulterior fiind predate proprietarului, alte 16 oi fiind identificate fara semne vitale”, se arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a producerii evenimentului din data de 09.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre localitatile Lutca si Sagna a fost distrus, mai multe ovine au fost surprinse sub daramaturi. Pompierii au identificat 20 de capete ca fiind surprinse sub pod: 4 oi au putut fi…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt afirma ca mai multe oi au ramas in zona podului peste Siret care s-a prabusit, ele fiind in viata, astfel ca se cauta solutii pentru a le scoate de acolo. Specialistii de la Inspectoratul de Stat in Constructii au transmis ca in zona…

- Ca urmare a producerii evenimentului din data de 09.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre localitatile Lutca si Sagna din judetul Neamt a fost distrus, mai multe ovine au fost surprinse sub daramaturi.Potrivit ISU Neamt, pompierii au identificat 20 de capete ca fiind…

- Reporterii Observator de la Antena 1 au gasit bucati mari de polistiren expandat in pilonul podului prabusit de la Lutca. Polistirenul a fost pus in loc de beton, dat fiind ca e mult mai ieftin, potrivit Observator. Podul s-a prabusit joi dupa ce stalpii de rezistenta ai podului s-au rupt. Imagini similare…

- DNA Bacau a deschis un dosar penal pentru fapte de coruptie in legatura cu imprejurarile in care s-a reabilitat, modernizat si consolidat, precum si imprejurarile in care s-a redeschis circulatia rutiera pe podul prabusit de la Lutca, judetul Neamt, informeaza Agerpres. „Ca raspuns la solicitarile formulate…

- Procurorii au deschis doua dosare penale in urma surparii podului de la Lutca, eveniment in urma caruia o persoana a fost ranita. Unul dintre dosare vizeaza vatamarea corporala din culpa, iar celalalt - abuzul in serviciu, ambele fiind deschise in rem. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Podul peste raul Siret dintre localitatile Lutca si Sagna care fusese reabilitat integral in urma cu cateva luni, s-a prabusit, joi, in timp ce pe el rulau un autocamion si o autoutilitara. Șoferul autocamionului a fost ranit, fiind scos din autovehicul de oamenii care au asistat la incident.…

- Din 2019 incoace, șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, se lauda periodic cu renovarea podului dintre Sagna și Luțca, localitați desparțite de raul Siret, pe Facebook și in presa locala. El a inaugurat podul in noiembrie 2021 Mai bine de trei ani de zile, Ionel Arsene, președintele Consiliului…