- Inspectorii de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș au dat amenzi de peste 250.000 lei pentru, in al doliea trimestru al anului 2020. Sancțiunile au fost pentru cei care nu au respectat regulile pentru prevenirea infecției cu Covid-19. Au fost controlate, iar verificarile continua, terasele aparținand…

- La trei luni de la declanșarea pandemiei de coronavirus, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș face bilanțul. Au fost zeci de mii de persoane la trierea carora reprezentantii DSP au fost prezenți in vama, aeroport și in gara, iar probleme recoltate trec de 2.300. Din luna aprilie, cei de la DSP Timiș…

- Pana astazi, 5 iunie, in Romania au fost confirmate, conform Institutului Național de Sanatate Publica, 20.103 de cazuri de coronavirus. De joi pana vineri, conform Grupului de Comunicare Strategica, in Romania au fost inregistrate alte 196 noi cazuri de Covid-19, iar la secțiile de Terapie Intensiva…

- In spitatele din judetul Timis au fost vindecate pana acum 399 de persoane care au fost depistate cu coronavirus. Cele mai multe vindecari au avut loc la Spitalul “Victor Babes” – 382. Numarul deceselor persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 53 in Timis. Directia de Sanatae Publica (DSP) Timis…

- Inspectorii de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) vor declanșa ample acțiuni de control pentru verificarea masurilor instituite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sunt vizate mai multe domenii de activitate: sanatate, educație, munca, cultura, economic, transport, agricultura…

- Numarul pacienților cu COVID-19 internați in spitalele din Caraș-Severin a ramas același. In ultimele 24 de ore, doua persoane au fost externate, insa alte doua au fost confirmate pozitiv și au fost spitalizate. Situația detaliata a evoluției COVID-19 in Caraș-Severin este oferita de Direcția de Sanatate…

- Au fost depistate trei angajate din caminele de batrani din Timiș cu coronavirus, in urma testelor realizate de cei de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș. Cei de la DSP Timiș au testat 500 de persoane din personalul acestor centre și urmeaza testarea a aproximativ inca 500 de persoane. Trei…

- Aproape 500 de persoane din randul personalului caminelor de batrani din Timiș au fost deja testate și urmeaza ca alte 500 de persoane sa „intre in testare” pentru a identifica eventuala infecție cu COVID-19. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș testeaza personalul de ingrijire din caminele de batrani.…