Aproape 1.900 de mineri și energeticieni din Complexul Energetic Oltenia au depus in ultimele 6 luni cereri de pensionare. Dosarele au avut in vedere Legea 197 din 2021. Ambele au in vedere reducerea varstei de pensionare cu pana la 13 ani, daca salariații au lucrat in condiții speciale de munca și numai in producție. Conform reprezentanților Casei Județene de Pensii Gorj, pana in momentul de fața au fost depuse 1.870 de cereri de pensionare de la Complexul Energetic Oltenia, in baza Legii 197. Dintre acestea au fost soluționate 1.797 de dosare. De asemenea, au fost depuse 6.146 de cereri de recalculare…