- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anuntat ca spitalele din Romania au peste 1.600 de paturi ATI pentru pacienții cu forme grave de COVID. El a aratat ca varsta medie a pacienților scade și ca in acest moment sunt internați 167 de copii cu COVID in spitale. Voiculescu a enumerat trei masuri pe…

- In ultimele 24 de ore, 99 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 520 de teste, iar trei pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a crescut la 1,98/1000 de locuitori. In același interval, au fost administrate 868 de doze de vaccin anti-covid. Situația epidemiologica…

- Autoritațile județene au raportat 79 de cazuri noi de COVID depistate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 18 sunt rezultate ale unor pacienți ai Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Mai exact, focarul se afla la secția Boli Interne. CE s-a intamplat: DSP BN a anunțat ca in ultimele 24 de ore,…

- Spitalul de Urgența Bistrița are din nou zero paturi la Terapie Intensiva, secțiunea dedicata bolnavilor de Covid. Asta dupa o perioada in care unitatea medicala parea sa se aeriseasca și iși permitea chiar sa primeasca bolnavi in stare grava din alte județe. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului…

- Bistrița a fost in alerta ieri, cand, un apel la 112 anunța ca o bomba urmeaza sa explodeze in sediul BCR. Informația s-a dovedit insa a fi falsa. Cel ce a apelat 112 a fost prins aseara de oamenii legii. Acesta era drogat și a ajuns la spital. In prezent se afla internat pe secția ATI. Un apel la 112…

- Infectarea cu noul tip de coronavirus nu a fost singura provcare a pacienților internați in spitale. Zeci de bistrițeni s-au ales și cu infecții nosocomiale, unii prelungindu-și perioada de internare in spital. Peste 7.500 de bistrițeni au fost depistați cu noul tip de coronavirus e la inceputul pandemiei.…