Aproape 15.000 de argeșeni riscă să-și piardă vechimea în muncă 14.926 de argeșeni risca sa-și piarda vechimea in munca! Atatea carnete inca mai zac prin fisetele Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Argeș. Potrivit institutiei, in total sunt 14.926 de carnete de munca, ce asteapta sa fie inmanate detinatorilor de drept. Reprezentanții ITM Argeș fac un apel și le transmit cetațenilor care nu si-au ridicat carnetele de munca ca se pot adresa instituției pentru ridicarea acestora. Este necesar sa intrați in posesia carnetului Pentru cei care au lucrat și inainte de 2010, și au avut carnete de munca, acest document este principala sursa de informații și… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

