Aproape 14 tone de tutun de contrabandă, descoperite într-un autocamion PTF Bechet Politistii de frontiera doljeni au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, cantitatea de 13.860 de kg tutun marunțit, pentru care șoferul nu deținea documente de proveniența. Intreaga cantitate de tutun, estimata la o valoare de 1.524.000 lei, a fost indisponibilizata de catre polițiști in vederea continuarii cercetarilor iar soferul mijlocului de transport este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda. Ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, s-a prezentat pentru a intra in țara, la volanul unui autocamion, un cetațean bulgar, in varsta de 40 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

