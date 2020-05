Aproape 100.000 de persoane, evacuate în Uzbekistan şi Kazahstan, după fisurarea unui baraj Aproape 100.000 de persoane au fost evacuate in Uzbekistan si Kazahstan dupa ce un important baraj de acumulare de pe teritoriul uzbek s-a fisurat, inundand mii de locuinte si distrugand numeroase terenuri agricole in ambele tari, informeaza AFP.



Barajul din Sardoba, in vestul Uzbekistanului, s-a spart vineri dimineata si a obligat circa 70.000 de persoane sa isi evacueze locuintele inundate. Peste 50 de persoane au fost spitalizate in urma acestor inundatii.



Duminica, presedintele kazah Kasim-Jomart Tokaev a anuntat pe Twitter ca 10 sate aflate in proximitatea granitei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au murit, iar 56 de persoane au fost ranite in Uzbekistan, unde in urma precipitațiilor abundente a cedat un baraj. Barajul din Sardoba, in vestul Uzbekistanului, s-a spart vineri dimineata si a obligat circa 70.

- Incendiul a izbucnit intr-un apartament situat intr-un bloc din orasul Comanesti, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. Pompierii sositi la fata locului au salvat din apartament o persoana in varsta de 61 ani, constienta, care a fost preluata de un echipaj SMURD…

- Germania este țara europeana care a gestionat cel mai bine criza coronavirusului. Cu toate astea sute de protestatari au manifestat sambata in orașele Stuttgart si Berlin impotriva restrictiilor impuse de guvern pentru limitarea raspandirii coronavirusului.Potrivit organizatorilor, cateva sute de persoane…

- Reprezentanții Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti spun ca traficul aerian se desfașoara normal pe Aeroportul Otopeni, fara sa fie afectat de incendiul izbucnit la un fast food. In aeroport erau 2.300 de pasageri, din care au fost evacuați peste 500.Potrivit reprezentanților Companiei…

- 83 de oameni au fost evacuați, in noaptea de vineri spre sambata, dintr-un bloc din Slatina, dupa ce intr-o garsoniera a avut loc o explozie din cauza unei acumulari de gaze la centrala termica. Trei oameni au fost raniți. Potrivit ISU Olt, peste 30 de pompieri au intervenit in Slatina la explozia…

- Peste 100 de persoane au fost evacuate, joi dimineața, dintr-un hotel din Paltiniș, din cauza izbucnirii unui incendiu. Doua femei au fost intoxicate cu fum. Focul a fost stins de pompieri și urmeaza sa se evalueze pagubele.

- Mai multe masini de pompieri si ambulante s-au deplasat la un bloc de pe strada Petrini unde a a avut loc o deflagratie, cel mai probabil pe fondul unei acumulari de gaze. Proprietarul apartamentului unde s-a produs explozia a fost transportat la spital cu arsuri pe fata si pe maini.